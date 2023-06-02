AK Parti Milletvekilleri yemin etti
AK PARTİ’DEN BU DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN RESUL KURT, İSHAK ŞAN, MUSTAFA ALKAYIŞ, HÜSEYİN ÖZHAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YEMİN ETTİ.
ADIYAMAN 02.06.2023, 16:40
AK Parti’nin Adıyaman Milletvekilleri, TBMM’de yeminlerini ederek göreve başladı.
AK Parti’den bu dönem milletvekili seçilen Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin etti. 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti 4, CHP 1 milletvekili çıkarttı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. Döneminde Adıyaman’ı temsil edecek olan AK Parti Milletvekilleri, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başkanlık ettiği genel kurulda yemin etti.