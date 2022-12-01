AK Parti merkez ilçe teşkilatı üye ziyaretlerini tamamladı

AK Parti Genel Merkezi tarafından tüm Türkiye’de başlatılan üye ziyaret programı Adıyaman’da 30 Kasım’da sonuçlandı.

Adıyaman merkezde 33 bin üyeye sahip Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı üye ziyaretlerini gerçekleştirdi. Üyeleri ziyaret eden heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti. AK Parti üyelerinin talep ve önerilerini de dinleyen heyet, ziyaret edilen her üye ile ayrı ayrı ilgilendi.

Her geçen gün büyüyen üye sayısıyla 2023 hedeflerine hızla ilerlediklerini belirten Alkayış, Merkez İlçe teşkilatı olarak sürekli sahada olduklarını dile getirdi.

Üye ziyaretleri programına ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, "Genel Merkezimizin talimatıyla AK Partimize kayıtlı bütün üyelerimizi ziyaret etmemiz gerekiyor. Bu anlamda Teşkilat Başkanlığımızın bize hazırladığı çalışmayı biz de takip ediyoruz. Merkez İlçenin en güçlü siyasi partisiyiz. 33 bin üyemiz var. Teşkilat Başkanlığımız bu 33 bin üyemizi arkadaşlarımıza tasnif ettiler. İl yönetimimiz, ilçe yönetimimiz, il encümenlerimiz, belediye meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, il başkanımız, belediye başkanımız, mahalle başkanlarımız ve partimizin bütün kademeleri bu çalışmada görevli. Ben de program gereği 27 üyemizi ziyaret ettim. Üyelerimizi gerek evlerinde gerek ise iş yerlerinde ziyaret ederek, samimi bir şekilde bir araya geliyoruz. AK Partimiz, diğer siyasi partilerden farklı olarak milletten beslenen, millet tarafından desteklenen ve Milletin hissiyatını, siyasetine temel tutan bir siyasi harekettir. Bu anlamda üyesinden Genel Başkanına kadar tüm kademelerinin aynı şekilde düşündüğü aynı Türkiye’ yi tasavvur ettiği aynı inançla hedefe yürüdüğü bir teşkilatız. Yaptığımız çalışmada üyelerimizin düşüncelerini alıyoruz. Bunları raporlayıp Genel Merkezimize gönderiyoruz. Gerçekten hem kendimiz çok istifade ediyoruz hem de Genel Merkezimiz bundan çok ciddi bir şekilde yararlanıyor. Tabandan tavana kadar ülkemizin tüm düşüncelerini derleyip toplayıp iyi bir analiz ile Türkiye ortalamasında güzel bir sonuç ortaya çıkarılacaktır. Ben bütün hemşehrilerime ev sahipliğinden ve samimi içten karşılamalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu inançla, bu gayretle 2023 seçimlerinde milletimizin büyük teveccühü ile tekrardan büyük bir zafere elde edeceğiz. AK Partimiz samimi, inançlı ve gayretli büyük bir ailedir. Cumhurbaşkanımızın bizlere hedef olarak gösterdiği Türkiye Yüzyıl’ını hep birlikte inşaa edeceğiz inşallah" dedi.