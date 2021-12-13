AK Parti İlçe Başkanı Sümer’den CHP İlçe Başkanı Acar’a tepki

AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar’ın MR cihazı ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar’ın, Besni Devlet Hastanesinin MR cihazına kendi partileri sayesinde kavuştuğu yönündeki açıklamasını emeğe saygısızlık olarak değerlendirdi.

Başkan Sümer, “Böyle bir açıklamayı esefle kınıyoruz. Göz göre göre vatandaşı aldatıyor. Çünkü MR Cihazı ile ilgili 23. ve 24. Dönem Adıyaman Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan 3 Kasım 2021 tarihinde müjdeyi vermiş ve bu konu yerel ve yaygın basında yer almıştı. Oysaki muhalefet milletvekili bu konuyu 25 Kasım’da ki bütçe görüşmelerinde dile getirilmişti.

Savunma Sanayi Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın ve Adıyaman Milletvekillerimizin sıkı takibi sonucu geçtiğimiz yıl Ekim ayında yani 1 yılı aşkın sürede gerçekleşen bu hizmetleri sanki bugün yeni gerçekleşmiş gibi açıklama yapmak vatandaşlarımızı aldatmaktan başka bir şey değildir” dedi.