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AK Parti il kongresi 18 Ocak’ta

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 7. Olağan kongresi Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu’nda geçekleştirileceğini açıkladı.

ADIYAMAN 11.01.2021, 15:17
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AK Parti il kongresi 18 Ocak’ta

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 7. Olağan kongresi Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu’nda geçekleştirileceğini açıkladı.

Parti binasında Milletvekili Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, ilçe başkanlarının katılımı ile İl Başkanı Mehmet Dağtekin açıklamada bulundu. AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı 7. Olağan kongresinin tarihinin belirlendiğini dile getiren Başkan Dağtekin, “Pandeminin Türkiye’de görüldüğü Mart ayından sonra kongrelerimize ara vermiş, Ağustos ayının sonunda ise yeniden kongrelerine başlamıştık. Ancak salgının yeniden yükselmesi nedeniyle aralarında Adıyaman’ında olduğu birçok ilimizde, Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda kongrelerimize kısa bir ara vermek zorunda kaldık. Devletimizin aldığı tedbirler kısa süre içerisinde netice vermiş, vaka ve hasta sayılarının hızla düşmesiyle kongre mesaimize yeniden başlamış bulunmaktayız. Bu doğrultuda 18 Ocak 2021 tarihinde yani gelecek hafta Pazartesi günü AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı 7. Olağan Kongremizi Yeni Mahalledeki Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu’nda Saat 12:00’ de pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans aracılığı ile iştirak edeceği il kongremize tüm halkımız davetlidir. Kongremiz sürecinde hem teşkilatlarımızla hem de kongre tertip komitemizde görevli arkadaşlarımızda detaylı bir çalışma yaptık. Özellikle saha çalışmalarında vatandaşlarımızla yaptığımız istişarelerde, hemşehrilerimizde büyük bir umudun olduğunu bir kez daha gördük. Vatandaşlarımız, AK Parti kadrolarının Türkiye’yi çok daha ileriye taşıyacağına inanıyor olması heyecanımıza ve motivasyonumuza büyük bir katkı sağlıyor. İnşallah bu kutlu yolda kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Kongreler siyasi partiler için bir yenilenme ve heyecan organizasyonudur. AK Parti olarak kongrelere büyük önem veriyoruz” dedi.

Dağtekin açıklamasının devamında, “Öte yandan Gönül Seferberliği kapsamında başladığımız yeni üye çalışmalarında Adıyamanlı kardeşlerimizin AK Parti’mize büyük bir teveccühü var. Bu teveccühün gereği yönetimlerde yer almak için müracaat eden pek çok kardeşimiz var. Bu süreci hassasiyetle, dikkatle, özenle sürdürerek Adıyaman’ımızın sosyolojisine ve demografik yapısına uygun kadroları oluşturma gayreti içerisindeyiz. Allah’ın izniyle bizi 2023 seçimlerine ve hedeflerine taşıyacak olan kadrolarımızla Türkiye’nin yıldız ülke olma yolunda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve kadrolarına omuz vereceğiz. AK Parti, devasa bir ailenin oluşturduğu büyük bir teşkilat modeline sahip bir partidir. Bizler teşkilat modelimizi belirlerken, bu büyük ailenin ve bütün üyelerin temel yaklaşımlarını esas alıyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim, kararlılık ve gayretle yolumuza devam edeceğiz. Bu vesile İnandığın yolda yürü sloganıyla ve bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğimiz kongremiz şimdiden büyük AK Parti ailesine, Adıyaman’ımıza ülkemize hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Dağtekin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sözde’ Cumhurbaşkanı sözleriyle ilgili, “Öncelikle dün kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kez daha Adıyaman’da görev yapan tüm gazetecilerimizin bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Yine dün gazetecilerimizin bu özel gününde canlı yayında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımıza yönelik ‘Sözde Cumhurbaşkanı’ ifadelerini kullanması büyük bir talihsizlik olmuştur, bu ifadeyle büyük bir gaflete düşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yöneltilmiş, milli iradeyi hiçe sayan ‘sözde’ ifadesini kınıyor, sözün sahibini milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözleri; demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür. 19 yıldır kimin sözde, kimin özde olduğuna milletimiz karar vermiştir” diye konuştu.
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