AK Parti İl Adıyaman Başkanlığı vefa iftarı düzenledi

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından, partinin kuruluşundan bugüne kadar görev alan partililer için vefa iftarı düzenledi.

Kur´an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programının açılış konuşmasını AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu yaparak, tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Başkan Emrah Erkan Bulucu, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana vefa duygusunu her daim muhafaza ettiğini vurgulayarak, “Hamdolsun ki Adıyaman AK Parti teşkilatı olarak birbirimize karşı vefa duygularımızı en iyi şekilde muhafaza ettik ve etmeye devam ediyoruz. Hele hele asrın felaketinin en ağır şekilde yaşadığımız Adıyaman’da ahde vefanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük. İşte bu zor günlerde sadece siyasi parti olarak değil her bir vatandaşımızın vefa müessesini en derinden yaşayarak, yaşatarak bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamıza vesile olacağına inanıyorum. Manevi boyutuyla da bakacak olursak vefa imandandır düsturunu unutmamamız gerekiyor. Kıymetli bir üstadın da ifade ettiği gibi, ‘Vefaya veda etmeyin, iyilik gördüğünüz insanı unutmayın.’ Bu güne kadar bu davayı birlikte omuzladık. Bundan sonrada Allah’ın izniyle bu davayı birlikte yürüteceğiz. Çünkü bizim uğrunda hizmet ettiğimiz dava insana hizmet etme davasıdır. AK Parti´nin diğer partilerden ayrıldığı en önemli nokta burasıdır. Kurulduğu günden bu güne kadar teşkilatlanmalarda yer alan gönül dostlarından, gönüllülere kadar her kademesine gösterdiği vefanın, her seçimden zaferle çıkan bir başarı hikayesi vardır. Allah´a şükürler olsun ki Adıyaman’ımızın güzel insanları her seçim döneminde hizmet siyasetinden yana tercihini kullandı. İnşallah 14 Mayıs’ta da milletimizle birlikte gelecek asrı “Türkiye Yüzyılı” kılacağımıza inanıyoruz. Saha çalışmalarımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu seçim sürecinde de gönül bağını hiçbir zaman bırakmayan dava arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman’da gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Umut, azim ve inançla çıktığımız yolun sonunda 14 Mayıs’ın zaferi olacak inşallah. Bu vesileyle davetimize icabet ederek vefa gösteren dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim ramazanı hepimize mübarek kılsın” diye konuştu.

AK Parti’nin iftar yemeğine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Milletvekili adayları Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Ziya Polat, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, parti mensupları katıldı.