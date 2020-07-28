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AK Parti heyetinden teşekkür ziyareti

AK PARTİ İL BAŞKANI MEHMET DAĞTEKİN VE BERABERİNDE Kİ AK PARTİ HEYETİYLE BİRLİKTE, ADIYAMAN VALİ YARDIMCISI BEDİR DEVECİ, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ FEHMİ ÇELİK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI MÜDÜRÜ MEHMET ŞİMŞEK’E TEŞEKKÜR ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

ADIYAMAN 28.07.2020, 17:06
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AK Parti heyetinden teşekkür ziyareti

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberinde ki AK Parti heyetiyle birlikte, Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyet ilk olarak Vali Yardımcısı Bedir Deveci’yi makamında ziyaret ederek, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Komisyonunun yaptığı çalışmalarda öne çıkan sorunların tespiti ve çözüm yolları ile ilgili istişarelerde bulundu.

Burada bir açıklama yapan Başkan Dağtekin pandemi sürecinde büyük fedakarlıkla çalışan devlet kurumlarına teşekkür etmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu anlamda, herkesin eve kapandığı bir dönemde hem kurumda hem de sahada aktif olarak çalışan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi kurumlarımızın koordinasyonunu sağlayan Vali Yardımcımız Bedir Deveci’yi ziyaret ettik. Böylesine ciddi bir salgınla mücadele ederken Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda yoğun mesai harcayan personellerimiz, gecesini gündüzüne katarak, hizmet bekleyen yaşlı, engelli, kadın ve çocuklarımızın sağlığı için özverili ve fedakârca çalıştılar. Vali Yardımcımız Bekir Deveci beyefendi nezdinde tüm kurumlarımızı ve çalışanlarımızı kutluyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Yardımcısı Bedir Deveci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve yönetimine teşekkür etti.

Ziyaretler kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’i de ziyaret eden İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti yönetimi, özellikle engelliler, şehit yakınları, gaziler ve karantina altındaki vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar görüşüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün önemli çalışmalarla gündeme gelen bir kurum olduğunu ifade eden Dağtekin, “AK Parti olarak sosyal hizmet alanındaki çalışmaları önemsiyoruz. Özellikle koronavirüs salgını döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün 7100 vatandaşımıza evde bakım hizmeti götürmesinin yanı sıra sosyal, ekonomik destekler ve doğum yardımlarıyla vatandaşlarımıza destek sağlamıştır. Aynı şekilde Aile Destek Programı (ASDEP) kapsamında 47 bin haneye ziyaret gerçekleştirilerek, 135 bin vatandaşımızla yüz yüze görüşülerek devletimizin sosyal hizmet modelleri anlatılmıştır. Gerçekten bu çok ciddi bir rakam. Bu anlamda İl Müdürümüz Fehmi Çelik ve kurum çalışanlarını, bu gayretli çalışmalarından ötürü kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Dağtekin ve AK Parti heyeti daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek ve kurum çalışanlarının yanı sıra kurum bünyesinde faaliyet gösteren Yeşil Kart Bürosu personellerini ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarette, salgın sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın önemli bir misyonu yerine getirdiğini dile getiren Başkan Dağtekin “Pandemi sürecinde vakfımız, Adıyamanlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için gece gündüz demeden başvuruları değerlendirdiler. Bu kurumumuz, sosyal yardım talebinin ilk muhatabı, devletin yaptığı yardım, maaş ve ulusal yardım kampanyasının uygulayıcısı konumundadır. Bakanlığımız, korona virüs salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşanmaması adına 3 faz şeklinde vatandaşlarımıza nakdi yardımların yanı sıra gıda, giyim ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını da hızlı bir şekilde karşılamıştır. Adıyaman genelinde ise ilçeler dahil 210 bin aileye yaklaşık 225 milyon TL yardım yapılmıştır. Bu süreçte özverili çalışmalarından dolayı başta SYDV Müdürümüz Mehmet Şimşek ve personellerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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