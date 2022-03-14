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AK Parti heyeti sağlıkçıları yalnız bırakmadı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç beraberindeki partililer ile İl sağlık Müdürlüğü’ne 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretinde bulundu.

ADIYAMAN 14.03.2022, 17:17
AK Parti heyeti sağlıkçıları yalnız bırakmadı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç beraberindeki partililer ile İl sağlık Müdürlüğü’ne 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretinde bulundu.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Başkan Yardımcıları Emrah Bulucu, M.Sırrı Özbek, Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Allahverdi, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ziya Başaran ile birlikte İl Sağlık Müdürü Vekili Mustafa Kutlu’yu ziyaret ederek hem 14 Mart Tıp Bayramını kutladılar hem de kurum çalışmaları ve pandemi sürecinde il genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Başkan Mehmet Dağtekin, “Sadece bir gün veya hastalıkta değil her zaman ihtiyaç duyduğumuz ve kendilerine minnettar olduğumuz her bir sağlıkçımız başımızın tacıdır. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İl Sağlık Müdür Vekilimiz Mustafa Kutlu’yu ziyaret etmek istedik. Özellikle pandemi sürecinde ilimizin sağlık sisteminin bu kadar güçlü olmasına önemli katkılar sunan tüm sağlıkçılarımıza Sayın Kutlu nezdinde şükranlarımı sunuyor çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu ülke hepimizin. Kliniğin kapısında bekleyen de klinikte muayene eden de ameliyat masasında yatan da ameliyatı yapan da sağlık hizmeti sunan da hepimiz biriz” dedi

Öte yandan AK Parti Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Allahverdi ise AK Parti hükümetinin doktorlara yönelik yaptığı çalışmalar ve yeni döneme ilişkin bilgiler vererek, “Doktorlarımızın daha güvenli bir ortamda, daha kaliteli bir hizmet sunabilmeleri hak ettikleri değeri görebilmeleri için yeni dönemde gerekli adımlar atılacaktır. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Fahrettin Koca ve Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ın da hekimlerin tıpkı hakimler gibi uygulamadan kaynaklanan tazminat durumlarında devlet koruması altına alınacağını açıklamışlardır. Yeni dönemde; hekimler temel sabit ücret alacak, performans belirleyiciliğini kaybedecek. Performans sisteminin sonucu hastanelerdeki hasta yükü azalacak. Hasta yükü nedeniyle şiddet olayları azalacak. Sağlık harcamaları azalacak. Performans dayatması nedeniyle yaşanan hata riski azalacak. Üniversiteler asli görevleri olan tıp eğitimine daha fazla zaman ayırabilecek. Hekimlere tazminat koruması sağlanacak uzmanlık alanlarındaki kan kaybının önüne geçilecek. Hastanelerdeki yük azalmasının sonucu sağlık hizmetinde kalite artacak. Kamu hekimi statüsüne uygun makul bir emeklilik ücreti geliyor” dedi.

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