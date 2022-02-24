AK Parti genişletilmiş danışma meclisi toplantısı Gölbaşı’nda düzenlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti genişletilmiş danışma meclisi toplantısı yoğun katılımla düzenlendi.

AK Parti Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş’ın ev sahipliğinde özel bir salonda düzenlenen toplantıya Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni, Tut ilçe Başkanı Ali Korkmaz, Samsat ilçe Başkanı Hasan Erdem, Sincik ilçe Başkanı Fikret Öksüz, Gölbaşı Koordinatörü Ömer Öncel, ilçe ve belde belediye başkanları, meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını, dimdik duran özgüveni yüksek bir Türkiye’nin var olduğunu söyledi.

Daha sonra konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise yaptığı konuşmada, “Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarla hatta özellikle cumhurbaşkanımızın söylediği şu cümle çok manidardır, AK Parti ne kadar güçlüyse Türkiye’de o kadar güçlüdür. AK Partinin kurulduğu günden bu güne yapmış olduğu hizmetler ortadadır. Şunu da belirtmek isterim Recep Tayyip Erdoğan sevgisi AK Parti sevgisi hamdolsun en güzel yerdedir. Unutmayalım dünyanın çektiği, bizim çektiğimiz pandemi sıkıntısını hep birlikte yaşadık. Bu sıkıntılar topluma yansıyor. Sorunun çözümünün ise her kesimin ortak görüşü Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’dir.

Sorunlu bir bölgede yaşıyoruz. Çevremizdeki ülkelerin sıkıntısı bize yansıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki sıkıntı sadece bizi değil, dünyayı etkiliyor. Bundan dolayı sıkıntılarımız olabiliyor. Bu sorunların çözümü Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’dir” diye konuştu.