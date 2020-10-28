AK Parti eski ilçe başkanı Covid-19’a yenik düştü

AK Parti Sincik eski ilçe Başkanı Hacı Şevket Öksüz, Korona Virüse (Covid-19) yenik düştü.

2008-2017 Yılları arasında AK Parti Sincik ilçe başkanlığı görevi yapan ve aynı zamanda mevcut Başkan Fikret Öksüz’ün babası Hacı Şevket Öksüz, yakalanmış olduğu Korona Virüsten dolayı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi gören eski ilçe başkanı ve aynı zamanda mevcut ilçe başkanının babası Hacı Şevket Öksüz, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.