AK Parti 15 farklı noktada üyelik standı açtı

AK Parti Adıyaman Merkeze İlçe Başkanlığı, kentte 15 farklı noktada üyelik standı açtı.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 33 merkez mahallenin bulunduğu kent merkezinin 15 farklı noktasında açtıkları stantlarla vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Her vatandaşın gönlüne girmek için, hizmetlerini ve büyük Türkiye için hedeflerini anlattıklarını dile getiren Başkan Alkayış, “AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı olarak üye seferberliği başlatmış durumdayız.

Bu çerçevede ilk önce Demokrasi Parkı ve Mimar Sinan Parkı’nın önünde üye stantları kurarak hemşehrilerimizi partimize üye olmaya davet ettik. Hemşehrilerimizin yoğun teveccühü vesileyle teşkilat başkanlığımız üye kampanyamızı devam ettirme kararı aldı. Bu çerçevede 33 mahallemizde ve 15 noktada üye stantlar kurduk. AK Partimize, cumhurbaşkanımıza olan teveccühün artarak devam ettiğini üye kampanyamızda gördük. Hemşehrilerimiz canı gönülden cumhurbaşkanımızı destekliyorlar. AK Partimize desteklerini bildiriyorlar. Mahalle başkanlarımızın başkanlığında ilçe koordinatörlerimizin, mahalle koordinatörlerimizin koordinesiyle bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalarımızı mevsim şartlarına göre sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Gün boyunca nöbetçi arkadaşlarımız var. Bu çalışmalarımıza şuana kadar İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, Milletvekillerimiz, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın hem ziyaret edip destekler verdi. Yine çalışmalarımızda her zaman yanımızda bulunan Gençlik Kolları Başkanımız Mevlüt Kuştepe ve Kadın Kolları Başkanımız Saliha Diler de destek verdi. Belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz il teşkilatımız partimizin bütün kademeleri bu çalışmaların içerisinde biz AK Parti merkez ilçe başkanlığı olarak genel merkezimizin il başkanlığımızın talimatları doğrultusunda 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz. 2023 yılında yapılacak olan bu yıl içerisinde yapılacak olan genel seçimlerde en yüksek oy oranıyla Türkiye’de rekor kırmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız mahallelerimizde ve köylerimiz de etkin bir şekilde proje üreterek devam ediyor. Bu çalışmalarımızla inşallah 2023 yılı içerisinde yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanımızı en büyük oy oranıyla inşallah tekrar cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz” diye konuştu.