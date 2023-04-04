Aile ve Sosyal Hizmetler personeli için mevlit okutuldu

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından depremde hayatını kaybeden personel için mevlit okutuldu.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde hayatını kaybeden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli unutulmadı.

80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde okutulan mevlide Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selahattin Bozkurt, bir önceki İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş, hayatını kaybedenlerin aileleri ve çalışanlar katıldı.

Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan program daha sonra okunan ilahiler ile devam etti. Ayrıca katılımcılara iftar yemeği ikram edildi.