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Ağaçtan düşen genç yaralandı

Adıyaman’da, çıktığı ağaçtan düşen genç yaralandı.

ADIYAMAN 03.07.2022, 12:23
Ağaçtan düşen genç yaralandı

Adıyaman’da, çıktığı ağaçtan düşen genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Ulubaba (Çınarık), köyünde bulunan bir ağaca çıkan Hasan D. (18), dengesini kaybederek ağaçtan aşağıya düştü. Yüksekten düşerek yaralanan Hasan D’nin yardımına köylüler koştu. Hasan D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hasan D’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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