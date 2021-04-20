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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

ADIYAMAN 20.04.2021, 13:47
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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim mahallesi Göl Caddesi üzerinde bulunan bir ağaca çıkan kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi, kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye erinin sepetli merdivenle ulaştığı kedi mahsur kaldığı ağaçtan kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.
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