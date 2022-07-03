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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adıyaman’da, çıktığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ADIYAMAN 03.07.2022, 14:14
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adıyaman’da, çıktığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Gençlik Merkezi yakınlarında bir ağaç üzerinde mahsur kalan bir kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacın tepesinde mahsur kalan kedi için itfaiye merdivenini açarak kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi daha sonra serbest bırakıldı.

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