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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Adıyaman’da, bir ağacın tepesine çıkarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ADIYAMAN 31.01.2022, 15:26
Adıyaman’da, bir ağacın tepesine çıkarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenipınar Mahallesi Esensoy Parkı yakınlarında bir çam ağacının tepesinde bulunan kedinin inemediğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu mahsur kalan kedi olduğu yerden indirildi. Her hangi bir yaralanması olmayan kedi daha sonra itfaiye ekiplerince serbest bırakıldı.