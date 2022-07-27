banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman’da, ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

ADIYAMAN 27.07.2022, 14:59
Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman’da, ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi Sümer Park içerisinde bulunan bir ağaca çıkan ve geri inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kedi, bulunduğu yerden indirilerek kurtarıldı. Her hangi bir yarası bulunmayan kedi, içirilen su sonrası serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
33°
açık