Ağaç rüzgara dayanamadı

Adıyaman’da kısa süreli yağmur ve rüzgar bir ağacın devrilmesine neden oldu.

Adıyaman Kayalık mahallesi Zey caddesi üzerinde bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamadı. Önceki akşam yaklaşık yarım saat etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle olumsuzluk yaşandı. Zey Caddesi üzerinde bir ağaç gövdesinden ikiye ayrıldı.

Kısa süreli yağmur ve rüzgarda kentte başka olumsuzluk olmadığı öğrenildi.