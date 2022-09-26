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Ağaç işyerinin üzerine düştü

Adıyaman’da rüzgar nedeniyle bir ağacın dalları iş yerinin üzerine düştü.

ADIYAMAN 26.09.2022, 10:31
Ağaç işyerinin üzerine düştü

Adıyaman’da rüzgar nedeniyle bir ağacın dalları iş yerinin üzerine düştü.

Olay, Kap Cami Mahallesi Ulu Cami karşısında meydana geldi. Önceki akşam etkili olan rüzgar, cadde üzerinde bulunan ağacın gövdesinden dalı ayırdı. Gövdeden kopan dal işyerinin çatısının üzerine düştü.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kopan dalı parçalayarak çatıdan indirdi.

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