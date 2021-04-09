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AFAD’tan itfaiyecilere eğitim

Adıyaman’ın Besni ilçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerine iple indirme ve tırmanma eğitimi verildi.

ADIYAMAN 09.04.2021, 15:12
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AFAD’tan itfaiyecilere eğitim

Adıyaman’ın Besni ilçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerine iple indirme ve tırmanma eğitimi verildi.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekiplerinin itfaiyecilere eğitimi sürüyor. AFAD ekipleri Besni Belediyesi itfaiyecilerine eğitim verdi.

İtfaiye ekiplerine ip ile yukardan indirme, iple tırmanma ve yaralı taşıma konularında eğitim verildi. Uygulamalı ve teorik olarak verilen eğitimlerin 2021 yılının afet eğitim yılı olarak kabul edilmesinden dolayı gerçekleştirildiği öğrenildi.
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