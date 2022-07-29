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AFAD’ın eğitimleri devam ediyor

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nün eğitimleri aralıksız devam ediyor.

ADIYAMAN 29.07.2022, 16:29
AFAD’ın eğitimleri devam ediyor

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nün eğitimleri aralıksız devam ediyor.

2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edilmesinin ardından AFAD ekiplerinin eğitimleri hız kesmeden devam ediyor. AFAD Müdürlüğü ekipleri kamu ve özel kuruluşlarda verdikleri eğitimleri öğrenciler ile devam ettiriyor. Okul öncesi öğrencilerine ve Kuran Kursu öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verdi.

Eğitmenler Abdullah Demir, Emrah Fırat ve Fatma Karadeniz tarafından, afet farkındalık eğitimi, deprem anı uygulaması, tahliye uygulaması, AFAD acil uygulaması ve toplanma alanı bilgisi veriyor.

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