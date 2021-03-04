AFAD ekipleri halkı bilinçlendiriyor

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.

Adıyaman AFAD Müdürlüğü ekipleri Demokrasi Parkı’na çadır kurdu. 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle çadır kurup stant açan ekipler, vatandaşları bilgilendirmek için broşür ve maske hediye etti.

2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak kabul edilmesi nedeniyle vatandaşları afetlere karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunan görevliler deprem, sel, heyelan gibi afet durumları ile ilgili bilgi verdi.