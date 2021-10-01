AFAD Başkanı Sezer Adıyaman’da ki afet konutlarını inceledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (Afad ) Başkanı Yunus Sezer, Samsat ilçesinde devam eden afet konutlarında incelemede bulundu.

AFAD Başkanı Yunus Sezer ve beraberindeki heyet ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret eden Başkan Yunus Sezer, valilik şeref defterini imzaladı.

Sezer, Vali Mahmut Çuhadar’ı ziyaretinin ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi binasında Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca ve AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ’un da katıldığı toplantıda, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Samsat ilçesine giden Sezer, yapımı tamamlanan ve devam eden afet konutlarını inceledi. Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve Samsat Belediye Başkanı Hali l Fırat’ın eşlik ettiği ziyarette, vatandaşlar ile sohbet etti.