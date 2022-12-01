ADYÜMLAB’da MİK ve MBK testleri yapılmaya başlandı

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜMLAB), Mikrobiyoloji Laboratuvarında gerçekleşen testlere bir yenisi daha ekledi.

ADYÜMLAB Mikrobiyoloji Laboratuvarında EUCAST (Antimikrobiyal Duyarlılık Testi ile ilgili Avrupa Komitesi -European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) standartlarına uygun olarak “Minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK)” ve “Minimum bakterisidal konsantrasyon (MBK)” testleri yapılmaya başlandı.

Uygulama ile birlikte fizik, kimya, biyoloji, tıp, eczacılık, tekstil mühendisliği, malzeme mühendisliği gibi birçok alanda biyolojik materyaller, bitki ekstraktı, yeni sentezlenen sentetik bileşikler, boyar malzemeler, ilaç etken bileşikleri gibi materyallerin MİK ve MBK konsantrasyonları belirlenebilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ADYUMLAB Müdürü Doç. Dr. Murat Genç, “Bu testler EUCAST yönergelerine göre Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 25923 standart suşları kullanılarak in vitro etkinliği saptamak amacıyla uygulanan testlerdir. MİK değeri test mikroorganizma kültüründe test koşullarında üremeyi inhibe eden (önleyen) en düşük antimikrobiyal madde konsantrasyonudur. MİK belirlendikten sonra gözle görülür üremenin olmadığı tüplerden antibiyotiksiz besiyerine pasaj yaparak yüzde 99.9 üremeyi sonlandıran en düşük antibiyotik konsantrasyonu MBK değeri olarak tanımlanmaktadır. MBK, MİK testinden sonra uygulanmaktadır” diye konuştu.