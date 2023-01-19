ADYÜ’deki öğrencilerden Kahta’daki öğrencilere giyim yardımı

Adıyaman Üniversitesinde (ADYÜ) okuyan öğrenciler, Kahta ilçesindeki yardıma muhtaç alile ve öğrencilere giyim desteğinde bulundu

Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde, kendi çabalarıyla hayırseverlerden topladıkları kıyafetleri Kahta’daki öğrencilere dağıttı.

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi çevresinde proje hazırlayan Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Kahta’daki ihtiyaç sahipleri için ayakkabı, alt-üst eşofman ve takım formalarına kadar birçok ürün topladı.

Öğrenciler hayırseverlerden topladıkları yardımları, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleriyle birlikte, sosyal ekonomik destek alan, aile bütünlüğü olmayan, daha önceden belirlenmiş ailelere ve Kahta’da öğrenim gören öğrencilere dağıttı.

Projede yer alan Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Şeyda Nur Yiğit, “Üniversitede, Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alıyoruz. Bu ders ile ilgili olarak hayırseverlerden, ihtiyaç sahibi aileler için, ayakkabı ve kıyafet gibi yardımlara toplayarak ihtiyacı sahibi ailelere dağıtıyoruz. Üniversite hocamız Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç’ın koordinesinde bu proje aslında bize sosyal bir duyarlılık kazandırdı. Herkesin yardıma muhtaç olan ailelere yönelik destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Koordinatör hocamız Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç başta olmaz üzere hem hayırseverlere hem de yardımların doğru adrese ulaşmasında bize katkı sunan Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.