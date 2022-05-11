ADYÜ İnovatif Proje Pazarı düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ADYÜTTO) tarafından ADYÜ İnovatif Proje Pazarı etkinliği düzenlendi.

Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirmek, üniversitede ortaya çıkan buluşların sanayiye uygulanması, ticarileştirilmesini sağlamak ve Üniversitemiz öğrencilerinin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi amacı ile Merkezi Derslikler Fuaye Alanında düzenlenen etkinlik, güzel görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, ADYÜ TTO Müdürü Doç. Dr. Seval Uyanık, STK temsilcileri, kurum ve kuruluş müdürleri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Üniversiteden çıkacak olan sanayiye uygulanabilirliği yüksek projeleri ve buluşları tespit etmek ve Ar-ge ile inovasyon çalışmalarının devam etmesi açısından son derece önemli olan ADYÜ İnovatif Proje Pazarında 40 adet teknolojik eser görücüye çıktı.

İnovatif Proje Pazarının açılış konuşmasını yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, çağı yakalamanın ve ülke olarak teknolojik olarak ilerlemenin önemine değindi.

Rektör Turgut, “Üniversite olarak bölgemize katkı sağlayacak olan faaliyetlere öncülük etmeye devam ederken, bunun haklı gururunu yaşadığımızı da belirtmek istiyorum. Burada, ülkemizin farklı noktalarından ve üniversitemizden onlarca farklı fikrin sergilenmesi bizleri gelecek adına sevindirmektedir. Bildiğiniz üzere çağımız ar-ge ve inovasyon çağıdır. Katma değeri yüksek ürünler üretmenin yolu teknolojiden geçmektedir. Gelecekte ülkemiz adına söz sahibi olabilmemiz için bu tür faaliyetlere önem vermekteyiz. İnovatif Proje Pazarının amacı, çağımızın ihtiyaç duyduğu proje ve tasarımları bir araya getirmek ve Üniversitede ortaya çıkan buluşların sanayiye uygulanması ve ticarileştirilmesini sağlamak ve Üniversitemiz öğrencilerinin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesidir.

İleriki yıllarda bu pazarın büyüyeceğini ve gelişeceğini düşünmüyorum. Proje pazarında teknoloji tabanlı üretimin öncü faaliyetleri sayılan fikirler, sonraki süreçte teknopark ve teknokentlerde kendilerine yer edinmektedir. İlimizde yakın gelecekte hayata geçirilecek olan teknokent de milli ve yerli ekonomiye hiç kuşkusuz büyük katkı sağlayacaktır. Beklentimiz teknoloji tabanlı fikirlerin daha çok hayata geçirilmesidir. Bugün burada iki farklı kategoriden ilk üç projeye ödülleri takdim edilecektir” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, ülke olarak ar-ge ve inovasyon çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bizler artık kabuğuna sığmayan ve dünya genelinde ekonomik ve teknolojik alanda ilk beşe girmeye aday olan bir ülke haline geldik. Biz, birçok alanda olduğu gibi özellikle de savunma sanayiinde dünyada ilkler arasındayız. Neden diğer konularda da ilkler arasına girmeyelim? Çağımız teknoloji ve inovasyon çağı. Yeni buluşlar ve Ar-Ge çalışmalarıyla bunu başaracağız. Ben, bu potansiyeli öğrenci ve akademisyenlerimizde görüyorum. Bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından il protokolü, proje pazarında incelemelerde bulunurken, etkinliğin son bölümünde iki kategoriden ilk üç sırayı paylaşan projelerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.