ADYÜ dijital dönüşüm çalışmalarında lokomotif görevi üstlenecek

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Danışmanı Zuhal Karagöz Genç ve Dr. Öğr. Üyesi Saadin Oyucu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi önderliğinde gerçekleştirilebilecek çeşitli projelerin görüşmeleri gerçekleştirildi.

Görüşmeler sırasında yerli ve milli teknolojilerin ön plana çıkacağı yeni projeler masaya yatırılırken, doğal dil işleme alanında Adıyaman Üniversitesinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile ortak projelerin hazırlanması kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Akademik ve bilimsel bilgi birikimine sahip Adıyaman Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Birlikte Türkiye Yüzyılının bilimin, dijitalin, iletişimin yüzyılı olacağı ön görüsü ile toplumun her kesimi ile iş birliği yaparak önce Adıyaman Üniversitesinin, sonrasında da Adıyaman ilinin, ülkemizin ve global ölçekte insanlığın yararına dijital teknolojiler üretmek ve farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapacak. Ulusal yapay zeka stratejisi ile 2021-2025 yılları arasında ülkemizde yürütülecek olan yapay zeka alanındaki çalışmaları ortak bir zemine oturtacak tedbirler ve bu tedbirleri hayata geçirmek üzere oluşturulacak yönetişim mekanizması ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede üniversitemizde yapılan yapay zeka temelli çalışmalar ve projeler Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile değerlendirilmiştir” diye konuştu.