Adıyamanlı sporcular madalya ile döndü

Antalya’da yapılan ve altı ülkeden katılımın olduğu Balkan Yürüyüş Şampiyonasından madalyalarla döndü.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, bu yıl 20’ncisi düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonasında Adıyaman’ın büyük başarı yakalayarak 10 kilometre Genç Bayanlar kategorisinde Songül Koçer’in altın madalyayı kazandığını söyledi.

Atletizm branşında çok başarılı sporcular yetiştirdiklerini belirten Müdür Fikret Keleş, “Songül Altın madalya alırken, diğer sporcularımızdan 20 kilometre büyük bayanlar kategorisinde Kader Dost 6’ıncı, Bedriye Tekin 9’uncu, Ayşe Kılıç ise 10’uncu oldu. Ayrıca Kader Dost 16 Mayıs tarihinde Çek Cumhuriyetinde yapılacak olan Avrupa takımlar Yürüyüş Şampiyonasına Türkiye’den katılacak olan 4 kişi içeresinden biri olacak. Ben kurumum ve ilim adına sporcumuzu ve antrenörümüzü elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Tüm branşlarda sporcu yetiştiren ilimiz, ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcularla adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Bu başarı hepimizi gururlandırıyor” diye konuştu.

Müsabakalar sonucu büyük bir başarı elde ederek Adıyaman’a dönen ve şampiyonluk sevincini Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaşan Songül Koçer, Kader Dost, Bedriye Tekin, Ayşe Kılıç, Türkiye ve Adıyaman adına elde ettikleri başarılardan dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade etti.