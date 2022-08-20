Adıyamanlı sporcu Türkiye 2.’si oldu

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, halter sporcularını ziyaret ederek Türkiye 2.’si olan sporcuyu tebrik etti.

Osmaniye ilinde 27-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan Görme Engeliler Türkiye Halter Şampiyonasında, 67 kg yarışan Ramazan Taşal’ın squat,bench press ve deadlift hareketinde toplamda 235 kg kaldırarak Türkiye ikincisi oldu.

Fikret Keleş, 2 gümüş madalya kazanan Halterci Ramazan Taşal ile sohbet ederek başarılarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden İl Müdürü Fikret Keleş, “Halter branşında bayan sporcularımız erkekler kadar önemli başarılara imza atarak hepimizi mutlu ediyordu ancak bugün görme engelli bir sporcumuzun Türkiye 2. si olması bizleri gerçekten gururlandırdı. Adıyaman’da halter sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle kız sporcu sayımızdaki artış ve elde ettikleri başarılar dikkat çekiyor. Avrupa Şampiyonu olarak birçok başarıya imza atmış olan sporcumuz Gamzegül Kızıldağ’ın sizlere eğitim vermesi ve kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmesi çok güzel çünkü antrenmanda erkekler kadar kadın haltercilerimizde görmek beni gerçekten çok mutlu etti.

Sporcumuz göremiyor ancak bu şampiyon olmaya engel değil. Ben sporcumuzu elde ettiği başarılardan dolayı kutluyorum. Kendisine ve antrenörümüz Ziya Kızıldağ’a başarılar diliyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, antrenmana katılan tüm sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.