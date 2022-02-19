Adıyamanlı Sena Karakütük şampiyonadan madalya ile döndü

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen Gençler Türkiye Boks Şampiyonasında 57 kiloda mücadele eden Sena Karakütük Türkiye 2.’si oldu.

Sena Karakütük ve Antrenörü Samet Keskin Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’i ziyaret ederek elde ettikleri başarının verdiği mutluluğu paylaştı. Sena Karakütük ile gurur duyduklarını dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “57 ilden 462 erkek ve 186 kadın sporcunun katıldığı Şampiyonada Adıyaman’ı başarıyla temsil ederek Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan sporcumuzla gurur duyuyorum. Bayan sporcularımızın da erkekler kadar başarılı olup müsabakalarda madalya alması hepimizi mutlu ediyor. Adana’da 57 kiloda ringe çıkarak rakipleri karşısında sıkı yumruklarıyla elde ettiği başarıdan dolayı Sena’yı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. Kızımızın elde ettiği başarı bütün bayan sporcularımızı da motive etti“ dedi.