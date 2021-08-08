Adıyamanlı öğrenciler Mardin’in tarihi yerlerini geziyor

Biz Anadolu’yuz Projesi kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Koordinesinde dezavantajlı öğrenciler Mardin’in tarihi yerlerini geziyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu Biz Anadolu’yuz Projesi kapsamında daha öncesinden il dışına hiç çıkmamış 6,7,8 ve 9. Sınıf öğrencileri Gençlik Merkezi Koordinesinde Mardin iline gitti. Dezavantajlı kesimde yaşayan ve başarılı olan 40 öğrenci, Gençlik Merkezi görevlileri eşliğinde Mardin’in tarihini alanlarını gezdi. Öğrencilerin sosyal bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen program kapsamında kamu kurum ziyaretleri, şehit evi ziyaretleri, kuş yemliği yapımı gibi doğa faaliyetler de gerçekleştirildi. Oldukça güzel vakit geçiren öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü’ne teşekkür etti.