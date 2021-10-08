Adıyamanlı öğrenciler ’Akif’ filmini izledi

Adıyaman’da, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla "Akif" filmi öğrencilerin izlenimine sunuldu.

Adıyaman Valiliği koordinesinde yürütülen etkinlikte, Adıyaman Zeynep Turgut İmam Hatip Ortaokulu, Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Akif" filmini sinemada ücretsiz izleme imkanı buldu. Öğrencilere, Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Ömer Faruk Güneş, okul idarecileri ve öğretmenler eşlik etti.

“Akif" film için Adıyaman Valiliği koordinesinde 7 bin 500 adet bilet dağıtımının yapılacağı belirtildi.