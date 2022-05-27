Adıyaman’ın yöresel yemekleri görücüye çıktı

“Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Adıyaman’da düzenlenen etkinlikte yöresel yemekler görücüye çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesi ile 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Türk Mutfağı Haftası” çerçevesinde Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Demokrasi Parkında Adıyaman’a özgün yemek ve tatlı çeşitlerinin sunumu yapıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Günaydın, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve çok sayıda kişinin hazır bulunduğu etkinlikte, çiğköfte, tavuklu pilav ve tatlı çeşitlerinin sunumu yapıldı.

Programda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine hanımefendinin himayesinde yürütülen bu projede unutulmaya yüz tutmuş damak zevkimiz ve damat tatlarımız tekrardan canlandırılmak üzere bir proje başlatılmış. Oldukça güzel bir proje, çünkü biz kültür olarak sanatımızla, gastronomimizle ve diğer etkinliklerimizle, kültürel olgularımızla bir bütünüz” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise bu tür projelerin oldukça önemli olduğunu ve yöresel lezzetlerin tanıtımında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, “Adıyaman mutfak kültüründe zengin olan bir şehir. Tabi asırlık tariflerle Türk Mutfağını şimdi bütün Türkiye’de hatta yurt dışında elçiliklerimiz, misyon şeflerimizde dahil olmak üzere tanıtım yapıyoruz. Hanımefendi Emine Erdoğan’a gerçekten teşekkür ediyoruz. Kendi değerlerimize sahip çıkmamız açısından, gelecek kuşaklara aktarmamız yine turizmin gelişmesi açısından gastronomi son derece önemli. Türkiye binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Bu coğrafyalardan gelen her bir medeniyet sayısız eserler bırakmış. Bu yapılan etkinlik son derece önemli. Ben Emine Erdoğan Hanımefendilere hem ülkemiz hem de şehrimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.