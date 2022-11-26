Adıyaman’ın sulama projelerine destek

Adıyaman’da kırsal kesimde tarımsal sulamanın yaygınlaştırılması amacıyla Adıyaman Valiliği ile GAP İdaresi arasında 20 Milyon TL’lik projenin protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile tarım kenti olan Adıyaman’da tarımda ürün kalitesinin artırılması ve çiftçilerimizin gelirinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Valilik Makamında Vali Mahmut Çuhadar ve GAP Yetkilileri arasında imzalanan protokol töreninde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış’ta hazır bulundu.

Adıyaman Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile köylerimizde modern sulamanın yaygınlaştırılarak su kaynaklarının etkin kullanımını sağlayıp birim alandaki gelir seviyelerinin arttırılması amaçlanıyor.

İmzalanan protokol ile Adıyaman’da çiftçi ve üreticilerin tarımsal katma değerini artıracaklarını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Bu proje ile il merkezine bağlı köylerimizde ve ilçelerimizde toplam 16 yerleşim biriminde 500 çiftçi ailemize doğrudan dokunarak gelirinde artış sağlamış olacağız. Proje ile il genelinde yaklaşık 7-8 bin dönüm arazi suyun bereketine kavuşmuş olacaktır. Ekonomisinin temeli tarıma dayanan Adıyaman’da tarımda katma değerin artırılması, mümbit toprakların daha da katma değerli hale getirilmesi özellikle ürün deseninin geliştirilmesi, çiftçilerimize katkılar sunulmasıyla Adıyaman tarımda istikbal vaad eden bir kentimiz olacak. Adıyaman’da lokomotif sektör olan tarımsal projelerimize destek veren GAP Bölge Kalkınma İdaresine teşekkür ediyoruz. İmzaladığımız projenin kentimizin sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sunacağı gibi Adıyaman’da tarım sektöründe istihdamın nicelik ve nitelik olarak yükselmesine ve üreticilerimizin birim alandan elde ettikleri katma değerin arzu edilen seviyelere yükseltilmesine de katkı sağlayacaktır” dedi.