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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kar yağışı
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oldu.
ADIYAMAN 09.03.2022, 16:38
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman için şiddetli sağanak yağış ve kar uyarısı yapmasının ardından, yüksek rakımlı Sincik ilçesine kar yağdı. Gece başlayan sağanak yağmur sabaha doğru kar yağışına döndü.
İlçe beyaza bürünürken, kartpostallık görüntü ortaya çıktı.