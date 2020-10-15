Adıyaman’ın sıçrama dönemi yaşayacak

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman’ın 6. Bölge teşvik paketine dahil edilmesini değerlendirdi.

Son açıklanan teşvik paketi hakkında görüşlerini dile getiren Başkan Uslu, 2012 yılının altıncı ayında teşvikler hem yöresel hem de bölgesel olarak ikiye ayrıldığını ve Adıyaman’ın o tarihlerde 5. Bölgede kalmasından dolayı haksızlık yapıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Adıyaman’ın 6. Bölge paketinden yararlanması için kararın çıktığını belirten Başkan Uslu, “Tabi bizim gecikmiş bir hakkımız olarak nitelendiriyoruz. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. 6. Bölgeye girmemiz bize ne getirdi? Adıyaman bir sıçrama dönemi görecektir. Bunun nedeni de hem güvenilir bir bölge olması hem de altyapıda sıkıntı olmaması iki önemli konu. Şu anda bunun emarelerini görüyoruz. Ciddi bir talep var. 6. Bölgeyle birlikte Adıyaman bu konuda hak ettiği yere gelecektir. Şu anda İstanbul’dan çeşitli illerden talepler bize geliyor. Yalnız burada sıkıntımız olacak. Biliyorsunuz birçok ilde OSB’lerde yer tahsis sıkıntısı oluyor. Maalesef Adıyaman’da merkez OSB ve artı 3 tane ilçemizde de OSB’ler var. Bunlarda biraz yer var ama son teşvikle ilgili biliyorsunuz bu teşvikte OSB şartı da kaldırıldı. Yani OSB’de yatırım yaparsanız 12 yıl boyunca bu desteklerden yararlanıyorsunuz. OSB’nin dışında yatırım yaparsanız 10 yıl boyunca yararlanıyorsunuz. 1 Ocak 2021’den sonra Adıyaman’da inanılmaz bir sıçrama bekliyoruz” diye konuştu.