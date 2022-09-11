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Adıyaman’dan Pakistan’a yardım
Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere Adıyaman Valiliği koordinesinde yardım kolileri gönderildi.
ADIYAMAN 11.09.2022, 13:55
Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere Adıyaman Valiliği koordinesinde yardım kolileri gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan yardım kampanyasına Adıyaman’dan da destek verildi. Adıyaman Valiliği koordinesinde yürütülen yardım kampanyası çerçevesinde İl AFAD Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hayırseverlerin ve kurumların destekleriyle temin edilen bin adet gıda kolisi ve 400 adet hijyen kolisi hazırlandı. Hazırlanan koliler Adıyaman’dan Mersin’e oradan da Pakistan’da bulunan afetzedelere ulaştırılacak.
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