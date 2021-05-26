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Adıyaman’daki tefecilik operasyonunda sahte içki ele geçirildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda kaçak içki ele geçirildi.

ADIYAMAN 26.05.2021, 11:53
Adıyaman’daki tefecilik operasyonunda sahte içki ele geçirildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda kaçak içki ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tefecilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında A.Ü. isimli şüpheliye ait 2 adrese operasyon gerçekleştirildi. A.Ü. isimli şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada tefecilik suçuyla ilgili 4 adet senet, 43 şişe kaçak içki, 20 litre sahte içki, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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