banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sıfır otomobil alacaklara kötü haber!
Sıfır otomobil alacaklara kötü haber!
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Şubat ayında otomobil satışı arttı!
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022

Adıyaman’daki sığınmacıların uyum çalıştayı

Adıyaman’a yerleşen sığınmacıların sorunlarının görüşüldüğü “Adıyaman İlindeki Sığınmacıların Uyum Çalıştayı” Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

ADIYAMAN 07.03.2022, 15:42
Adıyaman’daki sığınmacıların uyum çalıştayı

Adıyaman’a yerleşen sığınmacıların sorunlarının görüşüldüğü “Adıyaman İlindeki Sığınmacıların Uyum Çalıştayı” Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen Çalıştaya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Daire Başkanlığı Bilişim ve Enformasyon Daire Başkanı Metehan Özcan, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, GIZ Gaziantep Field Operation Manager Ali Aslan, Sequa İzmir Bölge Müdürü Duriye Kayserilioğlu ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Çalıştay’da sığınmacıların yaşadıkları kente uyum süreci, çalışma hayatında karşılaştıkları istihdam sorunları ve uygulamaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,” Bugün dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay hepimizi etkiliyor. Bugün dünya mülteci sorunlarına duyarsız kalırken, bu konuda Türkiye belki gayri safi milli hasılada dünyanın en zengin ülkesi değildir ama insani olarak dünyada en fazla mültecilere ev sahipliği yapan ve yardım yapan ülkelerin başında gelmektedir” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar ise, “ İnsanlık olarak zor bir yüzyıl geçiriyoruz. Dünya, bu zorlukları birlikte aşmak yerine biraz daha zorluk çıkarmak için çabalıyor maalesef. Büyük güç sahipleri sahip oldukları güç hegemonyalarını sürdürebilmek için küçücük çocukları yetim bırakıyor. Maalesef dünyanın büyük bir kısmı da bunu izliyor. Mültecilerin göz ve deri rengine göre karar verildiği bir dünyada yaşamak hepimizi utandırıyor. Adıyaman, 23 bin göçmeni barındırıyor. Bunların çok büyük bir kısmı da Suriyeli kardeşlerimizden oluşuyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımız Türk vatandaşlarımıza ne sağlıyorsak, yabancı mültecilerimize de aynısını temin ediyoruz. Ben halk günü yapıyorum. Halk Gününe bizim vatandaşlarımızla birlikte Suriyeliler, Iraklılar, Afganlıları da davet ediyoruz. Onlarla görüşüp dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın kaynaklarının hemen hemen dörtte biri mülteciler için harcanıyor. Adıyaman maalesef uluslararası kuruluşların hayata geçirdikleri mülteci destek programlarından yeterince yararlanamıyor. Adıyaman olarak bu kuruluşlardan gelecek bütün öneri ve ortak çalışma zeminine varız” dedi.

Konuşmaların ardından Çalıştaya katılan ilgili kurumlar, Adıyaman’da sığınmacılarla ilgili yaptıkları uyum çalışmaları ile ilgili sunum yaptı.

Katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından Çalıştay sona erdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18