Adıyaman’daki kuduz vakasının ardından sokak hayvanlarına aşılama başladı

Kuduz vakası görülmesinin ardından Adıyaman’ın iki mahallesinde aşılama çalışmaları başladı.

Vatandaşların hasta diye ihbar ettiği sokak kedisinin kuduz çıkmasının ardından Adıyaman merkeze bağlı Sümerevler ve Bahçecik mahallelerinde 15 kişiden oluşan 3 ayrı ekip, sokak sokak dolaşarak kedi ve köpekleri aşılamaya başladı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, aşılama çalışmalarının başladığını belirterek, “Özellikle saldırgan hayvanların hızlı bir şekilde aşılaması yapılıyor. Bu mahallelerde sokak hayvanlarını Veteriner Müdürlüğümüze bağlı ekipler aşılıyor. Sevindirici olan herhangi bir tırmalama ve ısırma, insana temas olmamasıdır. Bölgede sadece hayvan karantinası olacak ve aşılama yapacağız. Biz zaten aşılamamızı yapıyoruz. O mahalleye çok yoğun bir şekilde girip tüm hayvanları aşılayacağız. Bu bir insan karantinası değildir” dedi.

Belediye Veteriner Hekim Yusuf Işık, 15 kişiden oluşan 4 ekiple aşılama yaptıklarını belirterek, “Sümerevler ve Bahçecik mahallelerinde karantina uygulanacak. Bu karantina sokak hayvanları olan kedi ve köpekler için olup, onun haricinde herhangi bir karantina durumu söz konusu değildir. İki veya üç gün içerisinde Sümerevler Mahallesi’nde aşılama çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Sonrasında Adıyaman genelinde aşılama takvimini oluşturarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.