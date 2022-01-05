Adıyaman’daki en kaliteli hastane seçildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde her yıl kalitesini bir adım daha ileri taşıma amacıyla çalışmalarını yürüten Besni Devlet Hastanesi, sağlıkta kalite standartları kalite denetlemesinde birinci oldu.

Besni Devlet Hastanesi 23.12.2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde Adıyaman’da en yüksek kalite puanını aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kalite Standartları Birim Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Şuheda Arpacı, “Hastanemizin B rolüne geçmesiyle birlikte hizmet standartlarımız da artmaktadır. Besni Devlet Hastanemizde uzman doktor sayısı artmaya devam ediyor. Yeni açılacak hizmet alanlarımız ile hastanemiz daha da büyüyecek. Halkımıza kaliteli hizmet sunmak adına çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Hastanemizde kalite prosedürlerinin aktif uygulanması, enfeksiyon kontrolü ve denetimi, otelcilik hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması, hasta çalışan memnuniyetinin sürekli takibi hastane yönetimimiz tarafından özenle yapılmaya devam edilecektir. Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan bu denetimde aldığımız yüksek puan bizi gururlandırdı. Bu başarının sağlanmasından hastane yönetimimiz, birim sorumlularımız, bilgi işlem, güvenlik hizmetleri ve yemekhanesinden temizlik işlerine kadar her bir çalışanın emeği olduğunun bilincindeyiz. Başarılarından dolayı hastanemizin tüm çalışanlarını tebrik ediyorum” diye konuştu.