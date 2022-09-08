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Adıyaman’da yol açma çalışmalarına devam ediyor
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yol açma ve genişleme çalışmalarına devam ediyor.
ADIYAMAN 08.09.2022, 18:19
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yol açma ve genişleme çalışmalarına devam ediyor.
Şehir genelinde yoğun bir şekilde sürdürdüğü yol açma ve düzenleme çalışmaları bu kez Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi doğusunda yapıldı.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sürücülerin daha ferah bir yola kavuşacağını belirtti. Vatandaşlar ise gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.
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|4
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