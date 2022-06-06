banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Adıyaman’da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi

Adıyaman’da yerleşim yakınlarına inen bir sırtlan görüntülendi.

ADIYAMAN 06.06.2022, 14:15
Adıyaman’da yerleşim yeri yakınlarında sırtlan görüntülendi

Adıyaman’da yerleşim yakınlarına inen bir sırtlan görüntülendi.

Adıyaman merkeze bağlı Dadırmaz Köyü yakınlarına inen sırtlanı fark eden köylüler, hayvanlara yada kendilerine zarar verme endişesi yaşadı. Sırtlanı korkutmaya çalışan köylüler, yüksek sesler çıkararak hayvanın kaçmasını sağlamaya çalıştı. Köylüler kovaladıkları sırtlanı cep telefonlarıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi. Bir süre boyunca kovalanan sırtlan kırsal bölgede gözden kayboldu.

Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu