Adıyaman’da yeni yapılan 5 Kur’an kursunun açılışı yapıldı

Adıyaman’ın iki farklı bölgesinde yapımı tamamlanan 5 Kur’an kursunun açılışı gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Müftülüğü ve hayırseverler tarafından yapımına başlanılarak tamamlanan Karapınar Mahallesi’ndeki Fatma Kösemen Kur’an Kursu, Yusuf Havva Ateş Kur’an Kursu, Altınşehir Mahallesi’nde HZ. Fatıma Kur’an Kursu, HZ. Aişe Kur’an Kursu ve Mustafa Seher Taştı Kur’an kurslarının açılışı gerçekleştirildi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Müftüsü Mehmet Taştan, müftülük görevlileri, hayırseverler ve vatandaşların katıldığı açılış törenlerinde Kur’an kursuları yapılan dualar sonrası hizmete girdi. Duaların okunmasıyla açılışı yapılan Kur’an kurslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Hem hanımefendilerin hem de 4-6 yaş arasındaki çocuklarımızın yararlanacağı Kur’an kurslarımızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Ben ilimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kur’an-ı öğrenmek ve öğretmek güzel. Bu şiarla yolumuza devam edeceğiz inşallah. İslam dininin doğru bir şekilde öğretilmesi ve doğru bir şekilde yaşatılması en büyük hedefimizdir. Bu Kur’an kurslarımızı yaptıran hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.