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Adıyaman’da, yasa dışı bahis denetimi yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi.

ADIYAMAN 25.07.2022, 13:04 25.07.2022, 13:14
Adıyaman’da, yasa dışı bahis denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bulunan 72 iş yeri denetlendi. 18 ekip, 56 polis personelinin katılımıyla yapılan denetimde 296 kişinin de kimlik kontrolü yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

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