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Adıyaman’da yabancı uyruklu grup kavga etti
Adıyaman’da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
ADIYAMAN 02.01.2021, 16:31
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Adıyaman’da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.Kavga, Altınşehir Parkı yanında çıktı. Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taş ve sopalar kullanıldı. Diya Hıyara isimli şahıs kavgada darp edilerek yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Sağlık ekipleri yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Polis ekipleri kavgadan dolayı iki kişiyi gözaltına aldı.
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