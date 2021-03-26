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Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor.

ADIYAMAN 26.03.2021, 12:11
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Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenilerek durdurulan M.K., M.Y., İ.G., S.T.,isimli şahısların üzerinden bir miktar metafetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerine el konulurken 4 şahıs hakkında işlem yapıldı. Polis ekipleri yaptıkları denetimlerde M.S.G., isimli şahsa ise sokağa çıkma, mesafe ve maske takmamaktan 4 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.
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