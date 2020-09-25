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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
YAPILAN ARAMADA, 7 AYRI PAKET HALİNDE TOPLAM 268 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) MADDESİ, 511 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) HAM MADDESİ, 2 AYRI BİDON İÇERİSİNDE 214 GRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.
ADIYAMAN 25.09.2020, 10:15
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Edinilen bilgeye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalarda İ.U. isimli şahsın ikametinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 7 ayrı paket halinde toplam 268 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 511 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ham maddesi, 2 ayrı bidon içerisinde 214 gram Esrar maddesi ele geçirildi.
İ.U. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
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