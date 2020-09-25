Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Edinilen bilgeye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalarda İ.U. isimli şahsın ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 7 ayrı paket halinde toplam 268 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 511 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ham maddesi, 2 ayrı bidon içerisinde 214 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

İ.U. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.