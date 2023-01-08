Adıyaman’da traktör devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir traktör, Adıyaman merkez Yarmakaya köyü yakınlarında direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra devrildi. Meydana gelen kazada traktörde yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Ozan A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ozan A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.