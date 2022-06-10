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Adıyaman’da traktör devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 10.06.2022, 15:47
Adıyaman’da traktör devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 02 LF 699 plakalı traktör, Adıyaman merkeze bağlı Çokpınar Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada traktörde bulunan İ.A., isimli kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından kaza yapan traktörü bulunduğu yerden kaldırdı.

Kazayla silgili soruşturma sürüyor.

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