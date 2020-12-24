Adıyaman’da trafik düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği, şehir merkezindeki birçok noktada yol çizgilerini yeniledi.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, trafik güvenliğini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların Harıkçı Caddesi, Gölbaşı Caddesi ve Eski Kahta Caddesinde de yapıldığını dile getirerek, çizgisi yıpranan tüm yollarda bu çalışmanın gerçekleştirileceği vurguladı.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyetini dile getirerek, yetkililere ve çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür etti.